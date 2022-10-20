Российская армия соорудила мост-переправу на гражданских баржах возле поврежденного обстрелами Антоновского моста через Днепр около Херсона, говорится в субботнем отчете британской разведки.

"Хотя применение мостов на тяжелых баржах почти наверняка было включено в советские планы операций в Европе, похоже, что это первый за десятки лет случай, когда российским военным на самом деле пришлось соорудить такой мост. Россия за время вторжения потеряла существенное количество военной техники для сооружения переправ, как и саперов, и использование гражданских барж, вероятно, дает ей дополнительные логистические выгоды", - цитирует BBC отчет британской разведки.

По мнению разведчиков, когда и если баржи, на которых положен мост, будут повреждаться обстрелами, их будут быстро заменять, поскольку переправы через Днепр для россиян крайне важны: давление украинской армии на российские силы на правом берегу нарастает.