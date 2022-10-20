Китай решил: будет бороться с Тайванем и сделает армию сильнейшей в мире

Члены Коммунистической партии Китая на XX съезде одобрили внесение в ее Устав положения о противодействии независимости Тайваня. Об этом говорится в официальных документах, опубликованных после съезда.

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс «одна страна – две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую «независимость Тайваня», - написано в документе.

Поправки в Устав Компартии Китая включают задачу по преобразованию армии страны в одну из самых сильных в мире. «Съезд одобряет внесение в устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня», - сказано в документе.