Генштаб Украины: россияне готовят Херсон к уличным боям

Местные жители покидают захваченный российской армией Херсон. Россияне готовят город к уличным боям. Об этом сообщил Генштаб ВС Украины в утренней сводке в субботу, 22 октября.

"По имеющейся информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", – цитируют украинские СМИ сообщение Генштаба.

Также сообщается, что российские военные проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала".