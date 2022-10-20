Представитель ООН: сотни тысяч азербайджанцев в первую Карабахскую стали вынужденными переселенцами

В первую Карабахскую войну Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой, сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами, сказал в субботу представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо на открытии Международной благотворительной ярмарки, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан – ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН. Слова Амброзо приводят азербайджанские СМИ.

Амброзо отметил, что «наконец через 30 лет сотни тысяч людей получили возможность вернуться в родные места. Азербайджан внес вклад в борьбу с пандемией COVID-19 как на региональном, так и на глобальном уровнях, оказал гуманитарную помощь другим странам в этом направлении. В то же время Азербайджан активно участвует в вопросах межкультурного диалога, мультикультурализма и проводит многочисленные мероприятия в этой сфере».