Пакистану грозит гражданская война

Пакистан захлестнули протесты после того, как Избирательная комиссия страны запретила бывшему премьер-министру и председателю партии «Движение за справедливость» Имрану Хану быть избранным в любые органы законодательной власти республики в течение пяти лет, пишет Reuters.

16 октября в Пакистане прошли дополнительные выборы в Национальную ассамблею и Собрание провинции Пенджаб. По результатам прошедших мероприятий безоговорочную победу одержала партия Имрана Хана «Движение за справедливость», получив несколько мест. Однако 21 октября Избирательная комиссия аннулировала результаты и поставила известный запрет для Имран Хана. Причиной решения стала ложная декларация о доходах, поданная лидером в период его пребывания у власти.

Сразу после этих новостей сторонники бывшего премьера направились к зданию избиркома и попытались взять его штурмом. Одновременно с этим люди вышли на демонстрации в Исламабаде, Карачи, Пешаваре и нескольких других городах. Протестующие блокировали автомагистраль Исламабад – Пешавар. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.