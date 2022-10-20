Крупная компания опровергла уход из России
Южнокорейский производитель бытовой техники LG Electronics не планирует переносить производство из России. Об этом заявило руководство компании, пишут российские СМИ.
«Сейчас перенос завода не рассматривается. (Сообщения СМИ – ред.) никак не соответствуют действительности», - заявили в компании.
Ранее распространились новости о том, что LG перенесет производство из России в Казахстан или Узбекистан.
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