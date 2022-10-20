Прокуратура возбудила уголовное дело из-за смерти новорожденного

В Центральной больнице Газахского района скончался новорожденный, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении районной прокуратуры.

В сообщении говорится, что согласно результатам расследования, проведенного по факту смерти новорожденного в родильном отделении Центральной больницы Газахского района, установлено, что врачами указанной больницы медицинская помощь не была оказана в полном объеме, не проведено необходимое обследование перед родами, мероприятия по правильному определению состояния плода во время родов, не был приглашен на роды врач-неонатолог. По указанным причинам реальное состояние новорожденного не было правильно оценено, в результате неоказания своевременной медицинской помощи новорожденный скончался.

В прокуратуре Газахского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.