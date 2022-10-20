Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже несколько дней проводит вдоль берегов Араза на границе с Азербайджаном крупномасштабные военные учения, в рамках которых отрабатывает наведение через реку понтонных мостов для переброски тяжелых танков и другой военной техники. Об этих военных учениях на haqqin.az уже сообщалось.

Как известно, официальный Тегеран является противником открытия Зангезурского коридора, власти Исламской Республики неоднократно заявляли, что «не допустят изменения границ» в регионе. Хотя справедливости ради стоит отметить, что нет никакой связи между открытием Зангезурского транспортного коридора и изменением границ на Южном Кавказе.

Как на Западе относятся к намерению Ирана «переправиться на танках через Араз»?

Прежде всего, стоит отметить, что Иран сейчас находится в фокусе самого пристального внимания Запада. И не столько из-за учений на границе с Азербайджаном, дестабилизирующих ситуацию на Южном Кавказе. Дело в том, что Тегеран поставляет России дроны-камикадзе, которые армия РФ ежедневно использует для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры Украины, включая энергетический комплекс. Более того, Иран направил военных инструкторов в Крым, где они обучают российских военнослужащих использовать эти БПЛА в боевых условиях. В результате, США, Евросоюз, а также Великобритания объявили Исламскую Республику «стороной войны в Украине» и ввели против нее новые санкции.

Что же касается «показательных выступлений» танковых частей КСИР на реке Араз, то особой озабоченности у коллективного Запада они не вызвали, хотя «Ассошиэйтед пресс» (АР) посвятило этой теме пространный аналитический материал.