Если иранские танки пойдут на Азербайджан… Что предпримет Запад? наш обзор
Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже несколько дней проводит вдоль берегов Араза на границе с Азербайджаном крупномасштабные военные учения, в рамках которых отрабатывает наведение через реку понтонных мостов для переброски тяжелых танков и другой военной техники. Об этих военных учениях на haqqin.az уже сообщалось.
Многие наблюдатели расценивают учения КСИР как демонстрацию военной мощи Ирана, цель которого – запугать соседний Азербайджан.
Как известно, официальный Тегеран является противником открытия Зангезурского коридора, власти Исламской Республики неоднократно заявляли, что «не допустят изменения границ» в регионе. Хотя справедливости ради стоит отметить, что нет никакой связи между открытием Зангезурского транспортного коридора и изменением границ на Южном Кавказе.
Как на Западе относятся к намерению Ирана «переправиться на танках через Араз»?
Прежде всего, стоит отметить, что Иран сейчас находится в фокусе самого пристального внимания Запада. И не столько из-за учений на границе с Азербайджаном, дестабилизирующих ситуацию на Южном Кавказе. Дело в том, что Тегеран поставляет России дроны-камикадзе, которые армия РФ ежедневно использует для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры Украины, включая энергетический комплекс. Более того, Иран направил военных инструкторов в Крым, где они обучают российских военнослужащих использовать эти БПЛА в боевых условиях. В результате, США, Евросоюз, а также Великобритания объявили Исламскую Республику «стороной войны в Украине» и ввели против нее новые санкции.
Что же касается «показательных выступлений» танковых частей КСИР на реке Араз, то особой озабоченности у коллективного Запада они не вызвали, хотя «Ассошиэйтед пресс» (АР) посвятило этой теме пространный аналитический материал.
В частности, обозреватель АР, напомнив, что маневры на границе с Азербайджаном проходят на фоне мощной волны протестов, охвативших более ста городов Ирана, считает, что цель учений КСИР – заручиться поддержкой иранской общественности для ужесточения политики режима аятолл. Ибо для деспотических режимов, подобных иранскому, вопрос внешних угроз является одним из основных инструментов завоевания поддержки общества. И в этой связи упоминается, что сразу после начала протестов Иран нанес мощные удары по курдским позициям на севере Ирака, которые продолжались несколько дней.
«В то время, как дома бушуют протесты, теократическое правительство Ирана демонстрирует военные мускулы за его пределами, - пишет АР. – Тегеран поставляет в Россию беспилотники, которые убивают мирных жителей Украины, проводит учения в приграничном с Азербайджаном районе и бомбит курдские позиции в Ираке. Эти действия являются своеобразным посланием Ближнему Востоку и Западу о том, что правительство Ирана, чтобы сохранить в своих руках бразды правления, по-прежнему готово применять силу как за границей, так и дома».
АП напоминает, что аффилированное с КСИР информагентство «Тасним» подготовило видеорепортаж, в котором иранские танки один за другим форсируют реку Араз по понтонному мосту.
В статье говорится, что действия Ирана значительно повышают риск дестабилизации, связанной с ядерными программами этой страны. «В настоящее время у Тегерана достаточно обогащенного урана для производства атомной бомбы, - утверждает АР. – Мало того, Исламская Республика, если захочет, способна производить более обогащенный уран, поскольку ее ядерные переговоры с Западом, по сути, провалились».
Тем временем Соединенные Штаты продолжают демонстрировать свою готовность применить в случае необходимости силу в регионе. Начатые при администрации Дональда Трампа полеты стратегических бомбардировщиков B-52, оснащенных ядерными бомбами, продолжаются и при президенте Байдене. А два дня назад Центральное командование вооруженных сил США официально подтвердило, что его главнокомандующий генерал Майкл Курилла, высадился в Аравийском море на борт атомной субмарины, оснащенной баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.
АР уточняет, что этот факт должен остудить пыл иранских руководителей, поскольку речь идет об одной из самых мощных подводных лодок ВМС США, находящейся, к тому же, в непосредственной близости от южных берегов Ирана.