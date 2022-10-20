Бывшего председателя Китая Ху Цзиньтао неожиданно увели под руки с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии. Для него это стало неожиданностью, сообщает AFP.

79-летний экс-глава Китая поначалу не хотел покидать свое место в первом ряду членов Постоянного комитета Политбюро в Большом зале народных собраний в Пекине, где он сидел рядом с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином.

Когда его попросили подняться, он о чем-то быстро поговорил с Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном. Только после этого он согласился вывести себя из зала.

Причины произошедшего не сообщаются.

Ху Цзиньтао был лидером Китая с 2003 по 2013 год и передал власть Си Цзиньпину после двух пятилетних сроков.

