ООН: атаки России угрожают миллионам украинцев

В Украине сложилась очень тяжелая ситуация после серии атак России по энергетической и гражданской инфраструктуре страны. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло в своем докладе, пишет Anadolu.

«Утром 10 октября российские вооруженные силы запустили ракеты и беспилотники, в результате чего погибло не менее 20 мирных жителей и более 100 получили ранения, в том числе в Киеве, Днепре и Запорожье. Были повреждены многие гражданские объекты – в том числе десятки жилых домов и важная гражданская инфраструктура. С 10 по 18 октября в результате ракетных обстрелов и атак беспилотниками не менее 38 мирных жителей Украины были убиты, и не менее 117 получили ранения», – сказала она.