Синоптики рассказали о погоде на воскресенье
В воскресенье, 23 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 11-13, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы – 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха , 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, на горных территориях снег, туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем – 14-18, в горах ночью – около 0 градусов, днем – 4-8 градусов тепла.