Турция и Россия оценят стоимость газового хаба

Специалисты приступили к оценке стоимости проектирования и строительства газового хаба в Турции, сообщают российские СМИ.

«Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран», - сказал собеседник агентства.

По словам источников, хаб может быть построен в турецком регионе Фракия.

«Как уже заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подходящим местом является Фракия (европейская часть Турции – ред.). Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант», - сказал он журналистам.