В Апшероне мужчина жестоко расправился с беременной женой

В прокуратуру Апшеронского района поступила информация об убийстве жительницы поселка Сараи Саиды Нематовой (1995 г.р.) в доме, где она проживала.

В сообщении районной прокуратуры говорится, что на основании проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения, что муж беременной С.Нематовой – Вугар Нематов умышленно убил ее, нанеся многочисленные удары железной трубой, когда женщина пыталась защитить семилетнюю дочь от избиения.

В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.8 (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) УК Азербайджана. Нематов был задержан.