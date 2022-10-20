В Апшероне мужчина жестоко расправился с беременной женой
В прокуратуру Апшеронского района поступила информация об убийстве жительницы поселка Сараи Саиды Нематовой (1995 г.р.) в доме, где она проживала.
В сообщении районной прокуратуры говорится, что на основании проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения, что муж беременной С.Нематовой – Вугар Нематов умышленно убил ее, нанеся многочисленные удары железной трубой, когда женщина пыталась защитить семилетнюю дочь от избиения.
В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.8 (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) УК Азербайджана. Нематов был задержан.