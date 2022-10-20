МЧС выявило серьезные нарушения в известном торговом центре видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям выявило серьезные нарушения в торговом центре «8-й км».
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, во время плановой проверки, проведенной 4 апреля этого года в указанном ТЦ, в отношении ответственного лица торгового центра за недостатки в области пожарной безопасности был составлен протокол об административном правонарушении и дано дополнительное время для устранения недочетов.
Однако, отмечается в сообщении, в ходе повторной пожарно-технической экспертизы, проведенной МЧС 14 октября 2022 года на указанном объекте, который относится к группе высокого риска, было установлено, что многочисленные недочеты в области пожарной безопасности не устранены. В связи с неисполнением данного требования в отношении председателя торгового центра Мамедова Руфата Губад оглу был составлен очередной протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 536.1 Кодекса об административных проступках, предпринимателю было направлено представление об устранении причин и условий. До сведения предпринимателя доведено, что в случае не устранения выявленных противопожарных нарушений будут применены меры, предусмотренные законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».