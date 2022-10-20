В Компартии Китая большие перестановки: отстранили четырех чиновников-тяжеловесов

В состав нового созыва ЦК не вошли премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны – ред.) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высший совещательный орган – ред.) Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.

XX съезд Коммунистической партии Китая завершился в Пекине. В партии произошли крупные кадровые перестановки, четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро 19-го созыва не вошли в новый состав Центрального комитета 20-го созыва. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на официальные документы.

По словам экспертов, это может свидетельствовать о том, что на предстоящем пленуме ЦК они не попадут в новый состав Политбюро и его Постоянного комитета и с высокой вероятностью покинут государственные посты в марте следующего года.

В новый состав Центрального комитета вошли 205 человек. Из членов Постоянного комитета Политбюро прежнего созыва в него вошли только трое из семи человек – председатель КНР Си Цзиньпин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва Чжао Лэцзи и один из ведущих идеологов партии Ван Хунин.

ЦК КПК, насчитывающий около 200 членов, подчиняется политбюро из 25 членов, которое возглавляет Постоянный комитет. Непопадание в список означает невозможность получения любой важной государственной или правительственной должности, отмечает издание. При этом и Ли Кэцян, и Ван Ян не достигли пенсионного возраста – 68 лет – и могли бы оставаться на постах еще год. Однако Си Цзиньпину нужна более молодая команда, которая могла бы поддержать его во время следующих переизбраний, пишет South China Morning Post.

Кроме того, в списке ЦК отсутствуют глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи и вице-премьер Госсовета Лю Хэ. При этом 69-летний министр иностранных дел Ван И вошел в число новых членов ЦК – вероятно, он займет место в политбюро, освобожденное Ян Цзечи, указывает газета.

По итогам ХХ Всекитайского съезда КПК, как ожидается, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР 69-летний Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок. Предшественники Си Цзиньпина возглавляли страну по два пятилетних срока. Однако в 2018 году в Конституцию Китая были внесены поправки, позволяющие руководить страной неограниченный срок.