Военные учения Азербайджана, Турции и Грузии фото
В Турции стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2022, в которых принимают участие военнослужащие Азербайджана, Грузии и Турции.
В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что на учениях будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.
Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения взаимодействия между вооруженными силами трех стран, продлятся до 28 октября.