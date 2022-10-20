Борис Джонсон срочно возвращается в Лондон

Борис Джонсон возвращается из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьера Великобритании, пишет The Telegraph.

По данным издания, Джонсон в частном порядке уже призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для Тори. Бывший премьер-министр просит другого потенциального кандидата, Риши Сунака, связаться с ним и "снова быть вместе" в правительстве.

Сообщается, что уже сегодня у Джонсона запланирована встреча сторонников кампании, возглавляемой Джейкобом Риз-Моггом.