Обстрел ВСУ российского города: есть погибшие обновлено; видео
Из-за обстрела ВСУ российского города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, ранены 11 человек, 4 из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Одиннадцать человек, четверо из них в тяжёлом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждена гражданская инфраструктура. Снаряды попали в торговый центр «Галерея» и магазин Fix Price.
Жители сообщают о перебоях подачи электричества и воды.