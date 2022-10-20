Из-за обстрела ВСУ российского города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, ранены 11 человек, 4 из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Одиннадцать человек, четверо из них в тяжёлом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.