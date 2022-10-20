Шольц рассказал о «закрытых» переговорах с Путиным

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией войны в Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет газета Die Welt.

По его словам, журналисты «слишком вольно» трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Политик не рассказывает о переговорах, которые ведет с российским президентом России Владимиром Путиным по уважительным причинам.

«Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», – подчеркнул он.