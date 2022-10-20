Самолет с немецким миллионером пропал в Латинской Америке

Самолет, на борту которого находился миллионер из Германии, основатель крупнейшей сети фитнес-центров в Германии McFit Райнер Шаллер, пропал с радаров у берегов Коста Рики. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что его сопровождали его спутница Кристиане Шикорски, двое детей и еще один мужчина.

Легкомоторный самолет следовал из Мексики в провинцию Лиман в Коста-Рике. Связь оборвалась около 18:00 по местному времени.

Сейчас костариканские власти занимаются поисками самолета, которые осложняют плохие погодные условия. Причины произошедшего неизвестны.

Райнер Шаллер основал сеть McFit в 1996 году. Сейчас в Европе действуют более 250 его фитнес-клубов. Состояние немецкого предпринимателя оценивается примерно в €250 млн.