Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 15:19

Саммит СНГ (официально – Совет Содружества Независимых Государств), завершившийся в Астане, не выявил глобальных структурных изменений в системе взаимодействия на постсоветском пространстве, хотя не обошлось и без скандалов. Общность военно-санкционных проблем закрепила за СНГ качества стратегического тыла, необходимого для трех держав: России, Китая и Турции. Для последней близость к СНГ важна и в плане сохранения связей с тюркским миром, ответственность за судьбу которого Турция разделяет с Россией. В СНГ додумались до прав человека Теперь, когда весь мир начал понемногу рассыпаться, а взаимодействия между странами приобрели качества, до этого присущие Содружеству Независимых Государств, этот очередной постсоветский форум выглядит вовсе не лишенным смысла. Как показала тридцатилетняя практика, формула «без идеологии, но с интересами» гасит множество ударов, и теперь принцип сетевой региональной структуры с большим количеством координат продолжает функционировать и развиваться в новых условиях.

Саммит продемонстрировал единодушие участников в вопросе о создании платформы, дублирующей тематику ОБСЕ. В частности, было принято решение о новой редакции Положения СНГ о Комиссии по правам человека. То и дело звучащая ирония со стороны политических элит, публицистов и активного населения по поводу механизмов защиты прав человека в СНГ быстро сходит на нет, когда в той или иной стране завершается очередной избирательный цикл. Вместо ОБСЕ/БДИПЧ наблюдатели от Парламентской ассамблеи СНГ теперь являются главными носителями функции "честного подсчета голосов", и за последние 10 лет их оценки стали восприниматься как ключевой элемент международного одобрения президентской каденции национальных лидеров СНГ; по этому поводу в Астане было подписано соглашение о формировании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ. Ещё одной областью возможного участия Комиссии по правам человека являются конфликтные ситуации, связанные с вопросом о диаспорах, проживающих в соседних государствах внутри СНГ. В этом отношении Комиссия могла бы работать с фактами разного рода преступлений, случаями административного давления и другими проблемами, возникающими на почве расовых столкновений, а также решать вопросы в области регулирования рынка труда. Судя по всему, в нынешних условиях Комиссия получает значительный объем работы, но приведет ли эта разноплановая деятельность к повышению статуса Комиссии – покажет время.

Клуб «общей судьбы» СНГ по-прежнему является «клубом ценностей» и клубом «общей судьбы» для последних советских поколений, партийных работников, комсомольцев и всех тех, кто даже ненадолго, на заре юности, застал поздний СССР. Словом, для всех тех, кто жил в относительно мирные времена, дышал воздухом молодости и идеализма накануне краха. Таким же «клубом ценностей» мог бы стать СНГ и для лидеров «новой волны», таких как Саакашвили и Зеленский, а также для множества других людей середины 1970-х – начала 1980-х годов рождения. Если бы в мире не назрели нынешние конфликты, представители новой эпохи продолжали бы зарабатывать деньги в Российской Федерации, развивать собственные проекты, продюсировать шоу-бизнес. Их личные качества, пригодившиеся в политической сфере, нашли бы применение в бизнес-среде – в конце концов, эти сферы не так уж и далеки друг от друга и требуют схожих черт характера. Война создала раскол во всей постсоветской системе координатах, до недавнего времени господствовавших на постсоветском пространстве. Если раньше от России ожидали универсализма, то теперь горизонт ожиданий сузился до колониализма. Кажется, что постсоветский мир в лице Назарбаева, Путина, Лукашенко, Рахмона уже рухнул, появились новые символы, новые цели, новые лидеры… Тем не менее концепция "общей советской судьбы" продолжает играть роль главного связующего звена в Содружестве, и связано это, по всей видимости, с тем, что дискурс "общей судьбы" легко может быть вывернут наизнанку, и в этом случае он превращается в дискурс колониальный. Даже принимая во внимание разные полутона высказываний правящих элит в адрес России (вспомним заявление президента Таджикистана об уважении), сейчас трудно представить ситуацию, в которой от России потребовали бы компенсаций за колониальную политику XIX и XX веков в виде каких-либо репараций – как это происходит сейчас, например, между Польшей и Германией. Причем спор между Польшей и Германией обострился именно на фоне дискуссий на тему: какую компенсацию потребовать от России за разрушения в Украине и потребовать ли ее?

Война столкнула СНГ под крыло ШОС Не будем, тем не менее, сбрасывать со счетов перспективу того, что ядро СНГ может пережить кризис "спроса с Россией" после прихода к власти новых поколений политиков. В конце концов, никто в середине 2000-х не мог представить себе войну между такими членами СНГ, как Украина и Россия. Но это произошло – и произошло даже несмотря на огромный объем общей торговли (после 2015 года он составил около 27 миллиардов долларов). Причины этой войны до конца не ясны: возможно, принципы геополитики перевесили экономические выгоды, а возможно, что мы попросту не знаем о выгодах другого порядка, которые стимулируют эту войну.

На этом фоне наблюдается интересная динамика в области макроэкономического позиционирования СНГ. Кризис военных санкций перемещает СНГ под крыло ШОС, в то же время внешняя торговля России переориентируется на партнеров по СНГ, что будет только усиливаться из-за "параллельного импорта" и других торговых схем, реализуемых сегодня в процессе торговли России с группой недружественных государств. Проект соглашения "О свободной торговле услугами, учреждении и инвестиционной деятельности компаний", подписанный в Астане, будет корректироваться на ходу, адаптируясь к новым условиям. Москва уделяет этому документу достаточно большое внимание, учитывая, что он позволит в будущем сформировать в СНГ общий рынок и обеспечит беспрепятственный обмен капиталовложениями, подталкивая группу членов СНГ, не вступивших в ЕАЭС, к более тесной координации. Такая перспектива, во-первых, откроет новые возможности для местной предпринимательской инициативы в границах сообщества, во-вторых, она создаст потенциал для появления крупных инфраструктурных проектов, которые укрепят связи между странами Содружества, вследствие чего возникнут новые производственные и транспортные цепочки. Не стоит, конечно, надеяться на то, что СНГ будет блистать как азиатский тигр, но экономический рост Содружества ускорится – в этом сомнений нет. Во всяком случае, несмотря на экономические последствия войны, Россия останется в СНГ главной экономической площадкой, на которой продолжат зарабатывать деньги различные социальные и экономические группы.

Сейчас эти процессы стимулируются переориентацией российского экспорта и импорта, что приводит к созданию и развитию транспортных коридоров по всей Большой Евразии. Интересно, что Москва, очевидно, поняла необходимость развития сети трансъевразийских транспортных коридоров через территорию СНГ – таких как Восток – Запад и Север – Юг. Эти коридоры дополняют друг друга. Если раньше периодически велись разговоры о конкуренции этих маршрутов, то теперь, по словам Путина, «это представляет интерес не только для России, но и для всех государств, наших соседей, наших друзей, потому что это увеличивает наши транспортные возможности и общие экономические выгоды».