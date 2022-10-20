Ара Абрамян «хочет», «они не хотят»

Председателя Союза армян России Ара Абрамяна не пригласили участвовать во Всемирном армянском саммите, который пройдет с 28 по 31 октября в Ереване.

Армянские СМИ пишут, что Абрамян признался, что не отказался бы от участия, если бы его пригласили. «В предстоящем саммите не буду участвовать. Я-то хочу, «они» не хотят. Говорят, «это вам назло делают». Что тут скажешь? Мне «назло» сделайте что-то хорошее для армянского народа», - жалуется Абрамян.

К участию в саммите не пригласили и представителей АРФ Дашнакцутюн, заметили армянские СМИ.