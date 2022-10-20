Постпред России при ООН покинул заседание Совбеза по Украине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета безопасности ООН перед выступлением украинского постпреда Сергея Кислицы. Заседание было созвано из-за российских атак по украинской энергетической инфраструктуре, пишут российские СМИ.
"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя (Украины – ред.) в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", - заявил российский дипломат.
Перед уходом он зачитал речь, в которой заявил, что Россия не покупала беспилотники у Ирана. Он признал повреждение гражданской инфраструктуры Украины, однако сказал, что это случалось только "когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса – или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, неспособные перехватить свои цели".
Василий Небензя обвинил западные страны в поставках вооружений Украине, с помощью которых Киев наносит удары по своим "бывшим территориям". В частности, по Запорожской и Каховской электростанциям, городу Новая Каховка в Херсонской области, а также по территориям России, "целясь в мирное население и гражданскую инфраструктуру".