Постпред России при ООН покинул заседание Совбеза по Украине

"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя (Украины – ред.) в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", - заявил российский дипломат.

Перед уходом он зачитал речь, в которой заявил, что Россия не покупала беспилотники у Ирана. Он признал повреждение гражданской инфраструктуры Украины, однако сказал, что это случалось только "когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса – или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, неспособные перехватить свои цели".

Василий Небензя обвинил западные страны в поставках вооружений Украине, с помощью которых Киев наносит удары по своим "бывшим территориям". В частности, по Запорожской и Каховской электростанциям, городу Новая Каховка в Херсонской области, а также по территориям России, "целясь в мирное население и гражданскую инфраструктуру".