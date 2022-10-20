Абрамян призвал не забывать: «Армяне живут в России еще с IX века»

Председатель Союза армян России Ара Абрамян заявил, что проживающие в РФ около 3 млн армян защищают ставшую для них второй родиной Россию, и среди них уже есть «герои».

По словам Абрамяна, которого цитируют армянские СМИ, «армянский народ хочет мира, и не имеет значения в нашем регионе или в других странах. Нет страны, где бы не было армян... Не забывайте, что армяне живут в России еще с IX века».

Абрамян, гражданин Армении и России, напомнил, что более 30 лет живет в РФ, которая стала для него родной: «Территория, на которой ты проживаешь – это тоже твоя родина. Эта страна дает образование, условия для проживания, поэтому неправильно молчаливо сочувствовать. Это неправильный подход, когда говорят, почему армяне должны воевать за Россию».