Перед штаб-квартирой Европейского Союза в Брюсселе состоялась мирная акция против военных преступлений Армении.

В сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана говорится, что на акции, организованной Федерацией азербайджанцев Бельгии, было привлечено внимание к военным преступлениям Армении, в том числе массовому захоронению, обнаруженному в селе Эдилли Ходжавендского района, ракетным атакам на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие азербайджанские города в дни Отечечественной войны.

Фотоматериалы, продемонстрированные на акции, сопровождались лозунгами и призывами: «Армянские вооруженные силы учинили расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными гражданами», «Требуем, чтобы армянские вооруженные силы, несущие ответственность за многочисленные военные преступления, ответили по закону!», «Призываем международные организации осудить армян, совершивших военные преступления!», «Остановите армянскую агрессию!».

В акции приняли участие представители Федерации азербайджанцев Бельгии, Объединения азербайджанских женщин «Aна Ветен», Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, активисты азербайджанской общины, проживающие в Бельгии и Нидерландах.