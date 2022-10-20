Попавшего в ДТП в Азербайджане Бинали Йылдырыма прооперировали

Попавший в ДТП в Азербайджане председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), зампред правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым прооперирован, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

По его словам, Б.Йылдырым был доставлен в Стамбул для дальнейшего лечения, на данный момент его состояние стабильное, как и состояние депутата парламента Турции Шамиля Айрыма.

Напомним, автомобиль, в котором находились Бинали Йылдырым, его телохранитель, а также депутат Шамиль Айрым, прибывшие вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Азербайджан, попал в ДТП.