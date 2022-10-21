Медведев назвал три причины войны России в Украине

Защита своих граждан как на территории страны, так и за ее пределами, присоединение союзных стран к враждебным блокам и отстаивание национальных интересов являются основными причинами так называемой «спецоперации» РФ в Украине. Их перечислил в своем посте в телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты – защиту своих граждан и государственной независимости, - пишет Медведев. – Причем эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания. Иными словами, каждая страна вправе использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях. В том числе – проводить полноценные военные операции в целях защиты своего государства и народа».

Медведев уточнил, что право на проведение «таких спецопераций» регламентировано ключевыми положениями Устава ООН и международной практикой по таким делам. Основаниями для боевых действий, по словам Медведева, являются террор и убийство граждан на территории иностранного государства.

Кроме того, зампред Совбеза РФ подчеркнул, что государство имеет право отстаивать национальные интересы и защищать жизни своих граждан. И форма, в которой это происходит, может быть более жесткой, если это соответствует моменту. Однако Медведев отметил, что мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо.