Директор Института стратегических исследований Украины в интервью haqqin.az: «Путин должен был стать президентом Союзного государства»

Беседовал Ага Гасымлы, собкор 16:57

Разыгранная Москвой карта тотального уничтожения критической инфраструктуры Украины оказалось битой решительными действиями Киева и его союзников на Западе. Украина быстро восстанавливает поврежденные ракетными ударами электростанции и другие системы жизнеобеспечения гражданской инфраструктуры. Киеву не пришлось даже воспользоваться планом «Б», по которому Украина могла бы получить электричество из внешних источников. Об этом рассказал haqqin.az Павел Лисянский, директор украинского Института стратегических исследований и безопасности.

По словам Лисянского, повторные атаки России с использованием иранских дронов на Киев и другие украинские города являются жестом отчаяния, потому что Москве не удалось принудить Украину пойти на переговоры. Согласно замыслу Кремля, удары по критической инфраструктуре Украины должны были вызвать панику среди населения, которое потребовало бы от Зеленского остановить наступление на юге и востоке страны, а также сесть за стол переговоров с Путиным. Одним словом, как и в самом начале войны, Кремль рассчитывал устрашить украинский народ и власть, но получил совершенно противоположный результат. Разрушение объектов гражданского назначения, удары по центральным районам украинских городов только сплотили украинцев и внушили им решимость продолжать борьбу с РФ. Киев уже однажды вел с Москвой переговоры, которые закончились дополнительной агрессией со стороны Москвы, поэтому в переговоры теперь никто не верит. На этот раз, по расчетам Кремля, энергетический паралич в течение 10 дней должен был принудить киевские власти пойти на перемирие с РФ на выгодных для Москвы условиях. Но в ответ ВСУ продолжают теснить российские войска в Херсонской и Луганской областях. И, что важнее всего, Украина стала получать с Запада современные средства ПВО. Ракетный обстрел проводился Россией по разным направлениям с целью найти бреши в украинском ПВО. Теперь, при помощи новых западных технологий, ВСУ смогут закрыть все бреши, сделав, таким образом, небо над Украиной безопасной зоной. Чудовищная бомбардировка центральных районов украинских городов сняла все «красные линии» в плане поставок западного оружия для украинской армии. Теперь, по словам Павла Лисянского, и Вашингтон, и Лондон, и Берлин готовы поставлять любое неядерное оружие, которое запросит Киев.

По мнению Лисянского, Кремль продолжит обстрелы украинских городов накануне важных для Москвы событий. Эксперт обращает внимание на то, что Путин присоединил «ДНР», «ЛНР», Херсонскую и Запорожскую области не только к Российской Федерации, но и ко всему Союзному государству, в которое входят Россия и Беларусь. Согласно заключенному в 1999 году союзному договору, Беларусь должна участвовать в защите всей территории Союзного государства, то есть в данной ситуации обязана содействовать удержанию Россией «ДНР» и других аннексированных территорий. Москва поставила Минск перед фактом: Лукашенко должен отправить белорусские войска на защиту новых областей, включенных в Союзное государство. Кроме того, политологи заговорили о некоем плане Кремля объявить в декабре 2022 года, во время празднования юбилея создания СССР, о создании единого союзного государства, в которое войдут, помимо России и Беларуси, также Армения, Азербайджан, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Такой шаг станет началом транзита власти, в результате которого Путин возглавит новое «Союзное российское государство». Лисянский считает, что Кремль оказывает максимальное давление на Беларусь, вынуждая ее вступить в войну против Украины. Формальный повод для вовлечения Беларуси в войну против Украины уже создан, и Лукашенко не только предоставляет коридор российским войскам, но и создает с РФ общее военное формирование. Тем не менее, мы видим, что Лукашенко старается лавировать, потому что не уверен в том, как отреагируют белорусы на прямое участие в войне с Украиной. Очень возможно, что на каком-то этапе Беларусь всё-таки вступит в войну; в конце концов, у ВСУ среди пленных уже есть белорусские добровольцы, воевавшие на стороне РФ. Политолог убежден, что озвученные Москвой планы по формированию двадцатитысячного российско-белорусского военного контингента имеют целью запугивание Киева. Иначе зачем президенту Беларуси оглашать разработанные совместно с Москвой военные планы?