От жителей Херсона требуют немедленно уехать из города

«Администрация Херсонской области», назначенная россиянами, издала распоряжение о том, что все мирные жители города «должны незамедлительно покинуть» его. То же самое касается «министерств гражданской администрации». Всем им предписано переправиться на левый берег Днепра, пишут украинские СМИ.

По словам местных жителей, многие никуда уезжать не собираются, так как ожидают скорого ухода россиян «без боя» и возвращения ВСУ.

Другая часть уезжает на левый берег. Причём не только пророссийски настроенные. Многие напуганы заявлениями об угрозе подрыва Каховской дамбы и затопления города, а также сообщениями Генштаба ВСУ о том, что россияне готовят город к уличным боям. Часть уезжающих планирует затем через Россию выехать в Европу. И либо там остаться, либо поехать через ЕС в Украину.

Назначенная Россией администрация уже более недели призывает жителей Херсона и правобережных районов области переехать на левый берег, а по возможности в Крым и российские регионы. Однако категорическое требование покинуть город прозвучало впервые. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.