Нетаньяху: «ядерная сделка» принесет сотни миллиардов в казну России

Соединенные Штаты должны пересмотреть возможность заключения «ядерной сделки» с Ираном. Если с Ирана снимут санкции, то от этого выиграет Россия, заявил бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

«Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции против Ирана. Те, кто выступает за заключение ядерной сделки (которая снимет часть санкций с Ирана – ред.), должны понимать, что если заключат, то она принесет сотни миллиардов долларов не только в Иран, но и в казну России, - сказал Нетаньяху. - Поэтому те, кто говорит «Мы должны занять жесткую позицию в отношении России», на самом деле занимают мягкую позицию, думая, что снятие санкций с Ирана поможет им в борьбе с Россией».

Биньямин Нетаньяху добавил, что люди должны понимать, что после снятия санкций связь Москвы и Тегерана углубится. Иран сможет оказывать России больше помощи в войне с Украиной.