МВД обратилось к водителям и пешеходам

В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане МВД обратилось к гражданам с целью предотвратить возможные аварии на дорогах.

Согласно сообщению ведомства, водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

С целью предотвращения возможных из-за погодных условий пробок на дорогах, а также чтобы граждане могли комфортно и безопасно добраться до пунктов назначения МВД просит выполнять требования и рекомендации сотрудников полиции на дорогах.