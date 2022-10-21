Зеленский о новых ударах России по Украине

Большинство ракет, которыми российские военные пытались нанести удары по объектам в Украине 22 октября, было сбито. Об этом в Telegrаm сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"...С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. ...Это подлые удары по критически важным объектам", – написал президент Украины, поблагодарив за работу силы ПВО, "энергетиков и службы, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру".