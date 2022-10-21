В Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий

Украинский суд отклонил апелляционную жалобу Социалистической партии Украины и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в стране. Об этом сообщил в Telegram пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", – говорится в сообщении.

Решение о запрете функционирования Социалистической партии Украины принято на основании указа президента и решения СНБО.