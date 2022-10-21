Экс-глава ЦРУ: иностранный контингент может прийти в Украину

Если Россия совершит какие-либо действительно опасные действия в Украине, многонациональный военный контингент под командованием США может вмешаться в конфликт. Об этом заявил экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью L`Express.

«Красная линия для НАТО напрямую связана с обязательством коллективной самообороны статьи 5, то есть с нападением на страну-члена НАТО… США и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом (в случае с Украиной – ред.), но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО», - сказал он.

Ранее в субботу, 22 октября, сообщалось, что впервые почти за 80 лет в Европе размещена 101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы». Командиры дивизии заявили, что они прибыли для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».