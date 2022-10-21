Иран и Китай могут располагать информацией о дальнейших планах президента РФ Владимира Путина в Украине, учитывая призывы этих стран к своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Украину. Об этом пишет Bild.

Речь идет о призывах официального Ирана к своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Украину. Тем самым он последовал недавним призывам Казахстана и Китая, которые тоже советуют соотечественникам покинуть Украину.



Bild делает вывод, что существует опасность массированного нападения России на инфраструктуру в Украине с возможным огромным числом жертв. Речь идет не только об ударах по энергетическим объектам, но и об опасности подрыва Каховской ГЭС. Такие планы Москвы могут быть известны Ирану и Китаю, имеющим прямой контакт с Путиным, делает вывод издание.