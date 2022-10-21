Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос хиджаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в конституции право женщин носить хиджаб, сообщает телеканал TRT.
"Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится", - сказал он журналистам. Так турецкий лидер прокомментировал инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент.
Ранее Эрдоган уже предлагал сделать поправки к основному закону, закрепляющие право женщин носить мусульманские атрибуты одежды.