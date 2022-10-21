Абдоллахиан рассказал о «важной» встрече с Пашиняном

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан поделился в соцсетях публикацией о своей встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, назвав ее «важной».

«Провел важную встречу с господином Пашиняном по вопросам безопасности Южного Кавказа, определения границы между Азербайджанской Республикой и Арменией, невмешательства иностранцев. Укрепление транзитного маршрута Север – Юг и развитие торговли и туризма между двумя странами является нашим приоритетом, с этой целью было открыто генеральное консульство Ирана в Кафане», - написал иранский министр.

Армянские СМИ также сообщили, что Абдоллахиан от имени президента ИРИ Ибрагима Раиси пригласил Пашиняна в Тегеран. «Господин Раиси попросил передать и еще раз подчеркнуть, что приглашает вас посетить Тегеран», - сказал Абдоллахиан.