Логика Тегерана: Баку силен, значит можно двинуть на Курдистан о развитии ситуации
Иран может инициировать крупную спецоперацию в Иракском Курдистане, опасаются официальные лица автономного региона. Соответствующее предупреждение Тегеран, как сообщается, передал им через военные каналы с центральным правительством в Багдаде.
Это еще не паника в Эрбиле, но уже близко к ней. Будучи не в состоянии справиться с внутренними протестами, Тегеран отыгрывает сейчас новую карту: «В протестах виноваты иранские курды, свившие гнездо в Иракском Курдистане. Разгромим их – и снова заживем счастливо».
Логики и нормального анализа причин протестов в этом тезисе искать бесполезно – у Тегерана эти качества давно уже атрофированы. Но в том и проблема, что алогичность иранского режима создает массу проблем для его соседей – будь то Азербайджан, Турция или Ирак. И сейчас мир и Ближний Восток пребывают в тревоге по поводу того, что у Ирана вполне «хватит ума» на то, чтобы двинуть силы вглубь территории иракского автономного региона.
Ведь краткосрочная победоносная война всегда была оптимальным выходом для разрешения внутриполитического кризиса. А победа над внешним врагом, пусть и таким не являющимся – всегда добавляла плюсиков к рейтингу существующему режиму. Обыватель, он ведь незатейлив в мышлении: сумела власть иноземному супостату навалять – красавчики, всеобщее ура, горячее обожание и полное одобрение ее действий, к каким бы результатам в дальнейшем эта кратковременная победа не привела.
Решение примитивное, решение тактическое, которое «в долгую» ведет к проигрышу – но сколько диктаторов и монархов это эксплуатировало в критических для себя ситуациях. Теперь эту эстафетную палочку перехватил иранский режим. Он бы, конечно, с большим энтузиазмом, обрушился на Азербайджан, который, по мнению Тегерана, совсем распоясался и вышел из-под контроля.
Но здесь для него включен «стоп-сигнал» – Баку достаточно силен, и агрессия в отношении него станет последней лебединой песней иранского режима. Поэтому лучше «демонстрировать оскал» сравнительно более слабому Иракскому Курдистану.
Эрбиль и так, по мнению Тегерана, виноват во всем. Он и с израильтянами, и с турками в самых добрых отношениях. Он старается маневрировать между многочисленными курдскими группировками, поскольку курды – далеко не монолит, и среди двух представителей этой нации обязательно найдется место сразу трем партиям. И все эти партии, по большому счету, фрагментированы и не имеют серьезного военного потенциала.
Идеальный противник для Тегерана, гарантирующий ему своей фрагментарностью отсутствие должного отпора. Может быть, именно поэтому представитель Корпуса стражей исламской революции 8 октября и заявил о том, что «бронетанковые и специальные подразделения вооруженных сил Исламской Республики Иран готовы к развертыванию, чтобы навсегда освободить Иракский Курдистан от этого зла».
В аккурат после того, как Тегеран отдал приказ о нанесении ракетного удара по объектам в Иракском Курдистане. 70 выпущенных тактических баллистических ракет и около сотни самолетов-снарядов «Шехид-136» делают этот удар самой масштабной трансграничной атакой Ирана за последние три десятилетия.
Эрбиль ничего не может этому противопоставить, но, кажется, нашел противоядие против иранской угрозы. Он намерен вынести данный вопрос на рассмотрение США, Израиля и Турции, таким образом передав вопрос собственной безопасности на аутсорсинг. Вряд ли Тегеран рискнет вступить в прямой конфликт с этим альянсом.
Поскольку угрожать слабому – это одно. А когда иранский режим сталкивается с сильным – это совсем другое, тут он, грубо говоря, «поджимает хвост». И вполне готов бежать за стол переговоров. Особенно – когда в собственном доме пожар.