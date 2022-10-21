Икрам Нур, автор haqqin.az 18:48

Иран может инициировать крупную спецоперацию в Иракском Курдистане, опасаются официальные лица автономного региона. Соответствующее предупреждение Тегеран, как сообщается, передал им через военные каналы с центральным правительством в Багдаде. Это еще не паника в Эрбиле, но уже близко к ней. Будучи не в состоянии справиться с внутренними протестами, Тегеран отыгрывает сейчас новую карту: «В протестах виноваты иранские курды, свившие гнездо в Иракском Курдистане. Разгромим их – и снова заживем счастливо».

Логики и нормального анализа причин протестов в этом тезисе искать бесполезно – у Тегерана эти качества давно уже атрофированы. Но в том и проблема, что алогичность иранского режима создает массу проблем для его соседей – будь то Азербайджан, Турция или Ирак. И сейчас мир и Ближний Восток пребывают в тревоге по поводу того, что у Ирана вполне «хватит ума» на то, чтобы двинуть силы вглубь территории иракского автономного региона. Ведь краткосрочная победоносная война всегда была оптимальным выходом для разрешения внутриполитического кризиса. А победа над внешним врагом, пусть и таким не являющимся – всегда добавляла плюсиков к рейтингу существующему режиму. Обыватель, он ведь незатейлив в мышлении: сумела власть иноземному супостату навалять – красавчики, всеобщее ура, горячее обожание и полное одобрение ее действий, к каким бы результатам в дальнейшем эта кратковременная победа не привела. Решение примитивное, решение тактическое, которое «в долгую» ведет к проигрышу – но сколько диктаторов и монархов это эксплуатировало в критических для себя ситуациях. Теперь эту эстафетную палочку перехватил иранский режим. Он бы, конечно, с большим энтузиазмом, обрушился на Азербайджан, который, по мнению Тегерана, совсем распоясался и вышел из-под контроля.

Но здесь для него включен «стоп-сигнал» – Баку достаточно силен, и агрессия в отношении него станет последней лебединой песней иранского режима. Поэтому лучше «демонстрировать оскал» сравнительно более слабому Иракскому Курдистану. Эрбиль и так, по мнению Тегерана, виноват во всем. Он и с израильтянами, и с турками в самых добрых отношениях. Он старается маневрировать между многочисленными курдскими группировками, поскольку курды – далеко не монолит, и среди двух представителей этой нации обязательно найдется место сразу трем партиям. И все эти партии, по большому счету, фрагментированы и не имеют серьезного военного потенциала. Идеальный противник для Тегерана, гарантирующий ему своей фрагментарностью отсутствие должного отпора. Может быть, именно поэтому представитель Корпуса стражей исламской революции 8 октября и заявил о том, что «бронетанковые и специальные подразделения вооруженных сил Исламской Республики Иран готовы к развертыванию, чтобы навсегда освободить Иракский Курдистан от этого зла».