Евросоюз будет отправлять деньги Украине каждый месяц

Евросоюз предоставит Украине финансовую помощь в €18 млрд. Деньги начнут поступать ежемесячно с 2023 года. Каждый месяц Евросоюз будет переводить Киеву €1,5 млрд, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

Она уточнила, что средства пойдут на управление страной. «В связи с продолжающейся войной с Россией для Украины очень важно иметь предсказуемый и стабильный поток доходов», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Киев утверждает, что для управления страной необходимы платежи в €3-4 млрд ежемесячно. По словам главы Еврокомиссии, €1,5 млрд будет выдавать Евросоюз, а остальное отправят Соединенные Штаты, международные фонды и другие союзники Украины.