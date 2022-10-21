В Украине предложили признать Беларусь «оккупированной Россией территорией»
Группа украинских депутатов предлагает Верховной Раде принять заявление об осуждении «оккупации Российской Федерацией территории Республики Беларусь». Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.
Украинские СМИ пишут, что текст документа в настоящее время отсутствует на сайте Рады, но один из соавторов – член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале отметил, что путем принятия такого заявления Украина сможет признать «временную оккупацию Беларуси Россией» и обратиться с призывом об этом к международному сообществу.