Иран пригрозил Франции, Германии и Британии

Иран пригрозил Франции, Германии и Великобритании ответными действиями за их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канаани, которого цитирует Reuters.

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - сказал Канаани, добавив, что Иран без колебаний будет защищать интересы своего народа.