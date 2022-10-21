Венгрия пошла против Евросоюза

Правительство Венгрии не допустит введение Евросоюзом новых санкций против России, которые могут угрожать российским поставкам газа в страну. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишут зарубежные СМИ.

«Мы будем продолжать накладывать вето на любые европейские санкции, касающиеся поставок российского газа», - сказал он.

Чиновник отметил, что сотрудничество с российским «Газпромом» и поставки газа никак не связаны со взглядами Будапешта на украинский конфликт. Венгрия осуждает действия России, но санкции против российского газа вредят всем странам Европы.