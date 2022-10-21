Борис Джонсон сможет участвовать в выборах премьера Британии

Экс-премьер Британии Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свой источник.

При этом лидером премьерской гонки все равно остается Риши Сунак.

Ранее в субботу британские СМИ сообщили, что Джонсон возвращается из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьера Великобритании. Он в частном порядке призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для тори.