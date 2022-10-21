В Киеве объяснили, почему «Байрактары» исчезли из СМИ

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал причины, по которым из СМИ исчезла информация об использовании «Байрактаров» Украиной в войне с Россией, пишет Страна.ua.

«Все хорошо с «Байрактарами». Андрей Ермак не зря ездил на завод в Турцию месяц назад. Все хорошо с «Байрактарами», просто мы их не выпячиваем. Они не мелькают у нас в каждом втором сообщении: «Байрактары» победили, «Байрактары» то, «Байрактары» это. Они работают, но мы просто не акцентируем внимание, не педалируем эту тему», - сказал он.

Алексей Арестович отметил, что это сделано с дипломатической целью, учитывая позицию Турции по этой войне и ее посредничество при обмене пленными. Он считает такую позицию «разумной».