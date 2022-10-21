Ученые увидели странные изменения в астероиде, за которым следили

Астрономы заметили изменения в астероиде Диморф, за которым следят с сентября. Осенью его протаранил зонд НАСА в ходе исторического эксперимента по изменению орбит космических тел, способных столкнуться с Землей, пишут зарубежные СМИ.

По словам исследователей, спустя два дня после тарана телескоп "Хаббл" заметил, что у астероида "вырос" хвост длиной более 10.000 километров. На новых изображениях Диморфа второй "кометоподобный хвост" из пыли и обломков.

Ученые пока не смогли объяснить, почему это случилось. Это может быть связано с влиянием солнечного ветра на выброшенный с поверхности астероида материал или с вращением космического тела.