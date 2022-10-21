Россия переходит от частичной мобилизации к частичному военному положению

Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:32

В нестабильной России сейчас остался только один островок стабильности – Кремль. Шаг за шагом он делает только одно – повышает уровень эскалации, погружает страну в военную трясину и снимает ответственность за происходящее. Причем, что ни решение – тем больнее оно бьет по России. Введенный Россией режим «среднего уровня реагирования» подразумевает ограничение движения транспорта с досмотром, особый режим въезда-выезда, «временное отселение» жителей в другие регионы. Словом, мало чем отличается от недавней с блеском проваленной «частичной мобилизации». Да и к тому же эти семь регионов – кандидаты на следующую серию «частичного военного положения».

Между «частичной мобилизацией» и «частичным военным положением» есть и еще одно стабильное общее – перевод на уровень губернаторов всяческих мер, связанных авантюрой. «Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищённость критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», - заявил на заседании Совета безопасности российский лидер. Так что, за все, что пойдет не так – от обстрелов российских территорий до выдачи ржавых автоматов мобилизованным, от недостатка ракет и обнищания населения, – будет нести ответственность кто угодно, только не Центр.

Байден прокомментировал введение Путиным военного положения следующим образом: «…Путин оказался в трудном положении, единственным инструментом которого является жестокое обращение с украинскими гражданами…». Одна поправка не только украинскими, но и российскими. Бессмысленное с военной точки зрения, это решение, зная реалии сегодняшней России, будет означать только одно – тотальный отказ губернаторов от всех остальных обязательств власти – от медицины, образования и прочей «социалки». Им этим и раньше заниматься не слишком-то, мягко говоря, нравилось – а теперь у них появилась законодательная возможность отвечать всем недовольным и недофинансированным: «Как вы можете возмущаться? У нас сейчас все для фронта, все для победы». И ведь не придраться – в конце концов, Москва будет спрашивать с них именно за то, что сказал Путин, а не за что-то другое.