Баку призывает мир обратить внимание на уничтожение азербайджанских памятников в Армении

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22 октября в Стамбуле состоялась 12-я встреча министров информации государств-членов Организации исламского сотрудничества. Во встрече, в которой приняли участие уполномоченные министры и представители из 57 стран, также участвовала делегация из Азербайджана. На мероприятии обсудили такие вопросы, как укрепление сотрудничества государств-членов в сфере информации, современные и глобальные вызовы, совместная борьба с фейковыми новостями и дезинформацией. По итогам встречи были приняты Стамбульская декларация и соответствующая резолюция.

Азербайджан внес в эти документы следующие пункты: - информационному отделу Генерального секретариата ОИС следует организовать поездки журналистов в государства-члены, столкнувшиеся с такими серьезными проблемами, как проблема мин, военная агрессия и уничтожение исламского культурного наследия в результате конфликтов; - в связи с агрессией Армении против Азербайджана призываем широко распространить эту информацию в СМИ и социальных сетях с целью предотвращения случаев преднамеренного разрушения и оскорбления памятников истории и культуры, связанных с исламом; - медиаорганизациям государств-членов повысить осведомленность об актах преднамеренного уничтожения и осквернения исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах, особенно в регионах, где местные мусульманские общины подвергаются этнической чистке. В последнем пункте отмечается преднамеренное уничтожение следов культурных и религиозных памятников, исторически принадлежавших азербайджанскому народу, на территории Армении.