Баку призывает мир обратить внимание на уничтожение азербайджанских памятников в Армении
22 октября в Стамбуле состоялась 12-я встреча министров информации государств-членов Организации исламского сотрудничества. Во встрече, в которой приняли участие уполномоченные министры и представители из 57 стран, также участвовала делегация из Азербайджана.
На мероприятии обсудили такие вопросы, как укрепление сотрудничества государств-членов в сфере информации, современные и глобальные вызовы, совместная борьба с фейковыми новостями и дезинформацией. По итогам встречи были приняты Стамбульская декларация и соответствующая резолюция.
Азербайджан внес в эти документы следующие пункты:
- информационному отделу Генерального секретариата ОИС следует организовать поездки журналистов в государства-члены, столкнувшиеся с такими серьезными проблемами, как проблема мин, военная агрессия и уничтожение исламского культурного наследия в результате конфликтов;
- в связи с агрессией Армении против Азербайджана призываем широко распространить эту информацию в СМИ и социальных сетях с целью предотвращения случаев преднамеренного разрушения и оскорбления памятников истории и культуры, связанных с исламом;
- медиаорганизациям государств-членов повысить осведомленность об актах преднамеренного уничтожения и осквернения исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах, особенно в регионах, где местные мусульманские общины подвергаются этнической чистке.
В последнем пункте отмечается преднамеренное уничтожение следов культурных и религиозных памятников, исторически принадлежавших азербайджанскому народу, на территории Армении.
Как известно, Армения совершила масштабные преступления на исторических землях Азербайджана. Разрушение памятников и кладбищ в Западном Азербайджане является частью процесса уничтожения азербайджанских памятников. Армяне также осуществляли геноцид против топонимов. Руководство этой страны изменило названия 703 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы, на армянские топонимы. В результате целенаправленной политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет, культурное наследие азербайджанского народа с многовековой историей на территории Армении находится под угрозой полного исчезновения, многие образцы культурного наследия уничтожены. В результате депортации азербайджанцев, веками проживавших на территории нынешней Армении, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца. Культурный геноцид, осуществленный Арменией, сопровождался этнической чисткой азербайджанцев.
Включение в принятое в Стамбуле заявление и резолюцию пункта о преднамеренном уничтожении следов культурных и религиозных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу, важно с точки зрения привлечения внимания мира, в том числе немусульманских стран, к этому вопросу. Этот документ может послужить основой для актуализации вопроса уничтоженного армянами историко-культурного наследия Азербайджана в международных организациях, обсуждения на мировых площадках. Ранее Азербайджан обратился в ЮНЕСКО с просьбой направить миссию для изучения состояния азербайджанского наследия в Армении и памятников культуры, уничтоженных на землях, находившихся под армянской оккупацией. Но, к сожалению, никаких шагов этой организацией не было предпринято.