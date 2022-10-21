Российский депутат-коммунист «опорочил честь КПРФ»: получил убежище в США

Депутат-коммунист городской Думы Владивостока Виктор Каменщиков, покинувший Россию после вторжения в Украину, написал в соцсетях, что получил политическое убежище в США и вышел из иммиграционной тюрьмы. По его словам, сейчас он находится в Майами. Об этом пишет «Настоящее время».

19 мая депутат был задержан на границе Мексики и США. Предположительно, его задержали за незаконное пересечение границы. После этого он подал в США прошение об убежище.

Власти США пока не комментировали заявления Каменщикова. Первый секретарь приморского отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев заявил, что депутат, ранее входивший во фракцию, «опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию», назвал Каменщикова «предателем».

Депутат не посещал заседания гордумы с февраля, когда выступил против войны в Украине. 27 февраля Каменщиков подал заявление о выходе из КПРФ.