Самолет Lufthansa не долетел до Астаны: приземлился в Баку
Авиакомпания Lufthansa направила свой самолет, выполнявший рейс DLH-646 по маршруту Франкфурт – Астана, на запасной аэродром – Международный аэропорт Гейдар Алиев. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Причиной стали сложные погодные условия в аэропорту назначения, отметили в пресс-службе.
Самолет Airbus A330 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 20:50 по местному времени.
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