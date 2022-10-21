Успех азербайджанских учениц на Европейской олимпиаде по информатике

Азербайджанские школьницы впервые приняли участие в EGOI 2022 – Европейской олимпиаде девушек по информатике, которая проходила с 16 по 23 октября в турецком городе Анталья.

В пресс-службе Миннауки и образования сообщили, что Азербайджан на олимпиаде был представлен четырьмя школьницами. Они успешно выступили, завоевав серебряную и бронзовую медали.

Так, Фидан Гусейнова (11-й класс), ученица Гянджинского лицея физики, математики и информатики, завоевала серебряную медаль, а Фидан Гараева (11-й класс), ученица Бакинского лицея физики, математики и информатики, – бронзовую медаль. Поздравляем наших учениц.